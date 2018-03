Mercadante diz que País praticou responsabilidade fiscal O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que é um dos interlocutores mais próximos da presidente Dilma Rousseff, disse nesta quarta-feira que o Brasil é um dos poucos países que praticou responsabilidade fiscal no mundo, mesmo com um cenário de crise mundial. O comentário de Mercadante foi feito durante coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre críticas do jornal britânico "Financial Times", que recebeu com descrédito os pactos anunciados pela presidente Dilma Rousseff na segunda-feira, 24.