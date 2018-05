Mercadante diz contar com apoio de aliados do PSDB O senador Aloizio Mercadante (PT-SP), pré-candidato ao governo de São Paulo, disse hoje em Cubatão, na Baixada Santista, que sua candidatura terá o apoio de tradicionais aliados do PSDB, como parte do PP, do PTB e do DEM. "Vamos ampliar o apoio de prefeitos e lideranças da base de sustentação do PSDB, que sabem que a situação da segurança pública em São Paulo e aqui na Baixada é inaceitável, que falta pulso e determinação por parte do governo do Estado para resolver problemas de saúde pública, inclusive a dengue, que estamos com 23 mil casos", disse Mercadante, citando a insatisfação desses políticos com a gestão tucana no que se refere à educação e a situação dos presídios.