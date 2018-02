Mercadante deve ir para a Ciência e Tecnologia e Sérgio Côrtes, para a Saúde

A Agência Estado apurou que o senador Aloizio Mercadante (PT-SP) é mesmo forte candidato a assumir a pasta da Ciência e Tecnologia, no lugar do atual ministro Sérgio Rezende, que é indicado pelo PSB. Os socialistas, liderados pelo governador Eduardo Campos, de Pernambuco, devem ganhar duas pastas: a da Integração Nacional e do Turismo. Mercadante, que fica sem mandato a partir de fevereiro próximo, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo e perdeu a disputa para o tucano Geraldo Alckmin por menos de 200 mil votos.

Sérgio Côrtes, que dirige a saúde do Rio de Janeiro e pode ser considerado um dos 'pais' das Unidade de Pronto Atendimento (UPAs), foi o nome indicado pelo governador Sérgio Cabral para substituir o atual ministro José Gomes Temporão - que também representava o Rio no ministério Lula, mas não era visto como uma escolha do PMDB. Pelo trabalho desenvolvido no Rio, de atenção à saúde básica, Dilma tende a escolher mesmo Côrtes para o ministério.

A presidente eleita reuniu-se pela manhã com membros da equipe de transição - Antonio Palocci, José Eduardo Dutra - e o vice, o deputado Michel Temer (PMDB-SP). Depois de definir a equipe econômica - Guido Mantega (Fazenda), Miriam Belchior (Planejamento) e Alexandre Tombini (BC) - e a chamada 'cozinha do Planalto' - Antonio Palocci (Casa Civil), Gilberto Carvalho (Secretaria Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), nomes que ainda não tiveram a escolha oficializada , Dilma está agora abrindo as negociações para compor a parte do ministério que incluirá os aliados dos partidos da coligação vitoriosa na campanha presidencial de outubro passado.