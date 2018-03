Mercadante defende regionalização do orçamento em SP O candidato petista ao governo do Estado de São Paulo, Aloizio Mercadante, esteve nesta sexta-feira na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, para uma caminhada e debate sobre os planos de governo. Acompanhado por lideranças do PT, o candidato prometeu regionalizar o orçamento, que segundo ele, vai garantir o desenvolvimento e solucionar problemas antigos. "No Vale do Paraíba, temos um potencial muito grande de turismo. Com a regionalização, será possível constituir uma região metropolitana", afirmou Mercadante, salientando a importância do trem-bala para o Estado.