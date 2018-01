Mercadante defende reforma política após eleição O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, senador Aloizio Mercadante, disse que, com a cláusula de barreiras, ?dos 30 partidos que estão aí, vão sobrar cinco ou seis no máximo depois dessa eleição?. ?Hoje, o Congresso Nacional é um espelho que a nação não consegue projetar a sua imagem?, avaliou, pregando uma profundo reforma política nos próximos anos. ?Nós precisamos consolidar partidos mais representativos, mais ideológicos, mais programáticos para que haja melhor governabilidade democrática no Brasil.? A cláusula de barreira é a regra eleitoral pela qual os partidos precisam ter pelo menos 5% dos votos nacionais para ter acesso a tempo de TV e ao fundo partidário, entre outros direitos. Sapato alto Mercadante assistiu ao jogo do Brasil na Associação do Bem Estar dos Moradores da Vila Nova, na zona Leste da capital, ao lado da mulher, Regina, e de sua vice na chapa, Nádia Campeão (PCdoB). Não perdeu a oportunidade de alfinetar o adversário José Serra. ?Enquanto a gente está fazendo campanha, visitando a cidade, andando o Estado, a outra candidatura acha que está tudo resolvido. É bom assim. Eles de sapato alto e a gente amassando barro.? O candidato petista afirmou que não teme perder votos para Orestes Quércia (PMDB) na eleição e que chegará no segundo turno da disputa. ?Uma vaga já está garantida, que é a minha?, disse. Para ele, prova de que Quércia ameaça os tucanos e não a ele está na luta do PSDB para ter o PMDB como aliado na disputa em São Paulo. ?Por quê que ficaram correndo o tempo todo atrás e estão até agora tentando inviabilizar a candidatura do PMDB? É evidente que (o Quércia) tira votos (de Serra)?, provocou. Mercadante confirmou que o PSB não deve se aliar ao PT nem na esfera nacional, nem na estadual, por causa da cláusula de barreiras. ?Em função dessa visão partidária eles vão nos apoiar politicamente, vão fazer campanha, estão engajados. Mas formalmente não estarão na coligação.? Tarefa ingrata O senador disse não saber quem seria o tesoureiro das campanhas petistas esse ano e afirmou que está difícil encontrar quem aceite o cargo com as atuais restrições, porque ser tesoureiro ?é uma tarefa muito ingrata para qualquer cidadão hoje?. ?É um problema muito difícil para qualquer um que se prontifique a essa tarefa. Eu estou aguardando sugestões. Se tiver, pode me oferecer?, brincou. Para ele, haverá uma melhora qualitativa na campanha com as exigências impostas pela justiça eleitoral, como a de proibir showmícios e a distribuição de brindes, além de obrigar declarar os gastos na internet. ?Precisamos resolver definitivamente uma reforma política mais profunda?, concluiu.