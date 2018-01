Mercadante defende o fim da Febem O senador Aloizio Mercadante iniciou sua campanha ao governo de São Paulo comprometendo-se a extinguir a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), se for eleito, e defendendo o aumento da penalização para adultos que cometam delitos. O candidato também tem como proposta coibir eventuais brechas que possam levar jovens a assumir a responsabilidade por crimes com o intuito de proteger os adultos. De acordo com Mercadante, as quadrilhas muitas vezes trazem jovens para o crime para que, se ela for presa, o jovem assuma toda a responsabilidade. E o jovem, ao assumir a responsabilidade, acaba protegendo os adultos. "Meu projeto prevê que toda quadrilha que tiver um menor de idade envolvido, os adultos vão ter a pena agravada, podendo duplicar ou até triplicar a pena. Se nós punirmos os adultos de forma exemplar, nós vamos proteger parte do problema dos adolescentes", afirmou. Sobre a Febem, Mercadante disse que a instituição, que chamou de "colégio do crime", tem um custo anual de meio bilhão de reais e que ao índice de reincidência é de 67%. A sua proposta é criar unidades menores e formar parcerias para estabelecer um sistema de liberdade assistida. "A nossa idéia é recuperar os jovens em parceria com igrejas, prefeituras e entidades não governamentais. Precisamos, também, envolver a família." Segurança pública, ataques ao adversário José Serra e os escândalos envolvendo PT foram os temas da primeira entrevista concedida pelo candidato petista. Para Mercadante, o eleitorado irá enxergar o esgotamento da gestão PSDB na administração do Estado. "São 12 anos em que vimos muitos indicadores piorarem. A indústria paulista cresce menos do que a de outros Estados, vemos ao avanço do crime organizado, a insatisfação Polícia Militar e a piora da educação", afirmou. O candidato petista fez ataques constantes ao tucano José Serra (PSDB). "Serra se comprometeu a não deixar a Prefeitura de São Paulo para disputar outro cargo. E voltou a criticar o fato de Serra ter renunciado à Prefeitura para disputar o governo paulista. "Se for eleito, ele vai usar o governo do Estado com a perspectiva de tornar-se presidente da República, disse. Mercadante também utilizou um discurso no qual buscou alinhar a sua candidatura a uma eventual campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É impossível desassociar a minha trajetória política da dele. Sou um defensor do governo, seja nos bons ou maus momentos." Grande ajuda Sobre o fato de o PT ter concedido legenda a integrantes envolvidos com o escândalo do mensalão, como os deputados João Paulo Cunha, Professor Luizinho, José Mentor e o ex-presidente do PT José Genoino, Mercadante disse que o ato não representa um perdão, mas uma segunda chance. "Agora, o povo terá de avaliar se os erros desses membros do partido são maiores do que suas biografias, do que tudo o que eles fizeram em suas vidas públicas. A população fará isso nessas eleições, por meio do voto". Mercadante afirmou que Marta Suplicy foi a melhor prefeita que São Paulo já teve e que ela estará a seu lado nesta campanha, o que representará uma "grande ajuda". Este texto foi alterado em 12/06/06. Ao contrário do que se afirmava anteriormente, o candidato do PT não defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos.