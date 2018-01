Mercadante culpa PSDB por fortalecimento do crime organizado O candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, disse que o governo do PSDB foi o culpado pela criação e fortalecimento do crime organizado no Estado. "Essa política equivocada e prolongada criou o crime organizado no Estado de São Paulo", acusou Mercadante em entrevista coletiva em Bauru, onde faz campanha. Mercadante centralizou os ataques na política de segurança tanto do governo do Estado como do Federal. Questionado sobre a falta de repasses de verbas para segurança pública do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para São Paulo, Mercadante lembrou que o governo federal está construindo novos presídios e acusou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de omissão. "O governo do PSDB foi de omissão completa. Em oito anos, ele não criou uma única vaga no sistema penitenciário. Mas o grande problema da segurança pública está em São Paulo". Serra Mercadante também criticou seu concorrente direto, o ex-prefeito de São Paulo José Serra, candidato a governador. "O maior adversário de Serra é o Geraldo Alckmin (candidato a presidente pelo PSDB). O Serra não cumpriu sua palavra com São Paulo e só pensa em ser presidente", afirmou Mercadante, que após visitar Bauru, faz campanha em Marília. "Li no jornal de hoje que o Serra elogiou o Interior e disse que a capital tem muitos problemas. Isso mostra que faz muito tempo que o Serra não anda pelo interior. E se a capital tem problemas por que então ele renunciou, depois de prometer à população e registrar em cartório que não deixaria a prefeitura?". Para Mercadante, Serra "não cumpriu com a palavra e a promessa de campanha e ainda deixou um sucessor que jamais seria eleito a prefeito de São Paulo e que 65% da população sequer sabe o nome", afirmou. Mercadante fez os ataques em conversa com uma platéia de prefeitos e políticos de Bauru e região, ao comentar que o Interior de São Paulo está sofrendo um processo de esvaziamento econômico e citou o município de Bauru, que teve seu crescimento reduzido nos últimos anos. Ainda em Bauru, Mercadante anunciou que o governo federal vai instalar no município uma geradora de imagens da TV Educativa para todo o Estado.