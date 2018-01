Mercadante critica comportamento de Serra O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, criticou hoje o comportamento de seu principal rival na disputa, José Serra (PSDB), que se recusa a comentar qualquer declaração sua. Ontem o candidato tucano se negou a comentar cobranças de adversário. "Tenho mais coisa para fazer do que ficar comentando o Mercadante", disse. ?Ele não comenta nada sobre os problemas de São Paulo e se omite da dramática crise de segurança por que passamos no último mês. Não lançou uma proposta sequer para reverter essa situação?, disse o senador, depois de assistir à missa de Corpus Christi na Basílica de Aparecida do Norte. Ao lado da deputada Angela Guadagnin - a célebre dançarina da pizza - e do senador Eduardo Suplicy, Mercadante participou da celebração e realizou uma ?mini procissão? ao redor do Santuário, acenando para os fiéis. O senador disse que seu adversário não demonstra motivação para disputar o governo de São Paulo como também não tinha quando concorreu à Prefeitura de São Paulo. ?Vou continuar discutindo propostas e alternativas para São Paulo?, disse.