Mercadante continua internado em São Paulo

O senador Aloizio Mercadante (PT-SP), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratamento de uma infecção urinária provocada por uma inflamação na próstata. O parlamentar encontra-se hospitalizado desde o último dia 2. Mercadante foi submetido a uma cistostomia, procedimento cirúrgico de pequeno porte para colocação temporária de uma sonda vertical na bexiga, para regularização do sistema urinário. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, hoje não deve ser divulgado boletim médico sobre o estado de saúde do senador porque não houve nenhuma alteração significativa. O quadro dele permanece bom, em evolução, porém não existe ainda previsão de alta.