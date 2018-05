Mercadante: Congresso não critica lei de política social O governo pretende "institucionalizar e consolidar" suas políticas sociais, como a de aumento real do salário mínimo e expansão e avaliação do Bolsa Família, informou hoje o líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP). "O ideal é que a gente tenha regras permanentes. Quanto mais previsibilidade, melhor", disse. O senador considera que não haveria dificuldade de aprovação às propostas no Legislativo. "Ao salário mínimo, não tenho visto nenhuma crítica importante. Não tivemos crítica no Congresso ao Bolsa-Família. É quase um consenso", disse. "Vamos consolidar esses avanços em uma legislação estável."