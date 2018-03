Mercadante cobra posição 'clara' de Meirelles sobre caso Dantas

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP) afirmou que no âmbito do processo envolvendo a operação Satiagraha, que atingiu a diretoria do banco Opportunitty, o BC vai ter que se posicionar "claramente" se houve gestão fraudulenta ou uso abusivo de paraíso fiscal e sonegação de informações ao BC. "O País precisa dessa informação com rigor e a Justiça também", afirmou Mercadante , em entrevista logo após audiência pública do presidente do BC, Henrique Meirelles, na comissão. Veja Também: Meirelles nega omissão do BC no caso do banco de Dantas Para Mercadante há dois cenários possíveis que para ele são preocupantes: ou houve exagero da Polícia Federal ao prender a diretoria do Opportunity, ou omissão do BC ou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na fiscalização do banco ou dos fundos de investimento da instituição. "Essa questão precisa ser esclarecida. Não foi esclarecida hoje pelo princípio do sigilo bancário", afirmou Mercadante, referindo-se à audiência desta manhã na CAE.