Mercadante brinca com deputado e diz que PSDB, como oposição, ainda tem pós-graduação a fazer

Brasília - Depois de afirmar que fez parte da oposição por anos, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, brincou com o presidente da comissão de Minas e Energia, deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG), quando Castro afirmou que espera que ele volte em logo para a oposição. “Espero que o senhor volte logo para a oposição”, disse, levando o plenário 14 à gargalhada.

Mercadante levou o comentário na brincadeira e afirmou que o PSDB está no caminho e finalizou a brincadeira dizendo que o partido “já saiu da graduação, mas ainda tem uma pós-graduação para fazer”. O PT e o PSDB formaram o segundo turno nas eleições presidenciais do ano passado, onde o PT venceu e a presidente Dilma Rousseff continua no comando do Palácio do Planalto.