Mercadante: base condiciona quórum à CPI das ONGs O líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP), disse nesta tarde que a base do governo no Senado só vai dar quórum para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, depois que a oposição devolver aos governistas a relatoria da CPI das ONGs. A relatoria dessa CPI estava a cargo do senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) que teve de abrir mão da titularidade para assumir uma cadeira na comissão da Petrobras. O presidente da comissão, Heráclito Fortes (DEM-PI) nomeou então um membro da oposição, o líder do PSDB no Senado Arthur Virgílio (AM) para o cargo. Virgílio já declarou que pretende fazer dessa outra CPI um segundo instrumento de investigação da estatal.