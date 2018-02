Mercadante anuncia nomes para Ciência e Tecnologia

Carlos Nobre é considerado um dos maiores especialistas mundiais sobre clima. É membro do Painel do Clima das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês). Integra também o Comitê Científico do International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Nobre assume no lugar de Luiz Antonio Barreto de Castro.

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Marco Antônio Raupp, foi convidado para assumir a presidência da Agência Espacial Brasileira (AEB), no lugar de Carlos Ganem, que comandou o programa espacial brasileiro nos últimos quatro anos. Ele afirmou, por meio de sua assessoria, que está analisando o convite.

Para a Secretaria de Política de Informática, Mercadante nomeou Virgílio Almeida, do Centro de Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma de suas tarefas será realizar a integração das redes informatizadas do governo e dos principais centros de inovação tecnológica. Virgílio assume no lugar de Augusto César Gadelha Vieira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.