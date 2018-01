Mercadante: antes do Fies, País tinha 'ensino elitista'

Mercadante lembrou que o Fies foi alavancado na esteira do crescimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "O Enem, que é a porta republicana do ingresso do estudante na universidade. São mais de 7 milhões de estudantes candidatos", disse o ministro. Ele avaliou ainda que antes do Fies o País tinha "um ensino elitista" porque não havia oportunidade ampla. "Nos últimos dez anos nós, ao longo do governos Lula e Dilma, ampliamos de 148 para 321 campi de universidades e hoje oferecemos mais de 25% das vagas do curso superior, com 750 mil matrículas".

Mercadante elogiou ainda o ex-ministro e prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, seu antecessor na Pasta. Já o prefeito Haddad, em um breve discurso, afirmou à presidente que ela está "fazendo uma revolução de grande envergadura, garantindo educação superior ou profissional que garantem futuro aos estudantes".