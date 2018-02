Mercadante ainda tenta aliança com o PTB

Em evento com lideranças do partido em Barueri, na Grande São Paulo, Mercadante afirmou que o episódio não deve atrapalhar uma possível aproximação com o senador Romeu Tuma, do PTB, que procura uma chapa para se lançar candidato à reeleição, depois que o PSDB decidiu lançar Aloysio Nunes e Orestes Quércia (PMDB). "Nunca fizemos aliança com o PTB. Mas há uma insatisfação muito grande pelo tratamento que foi dado ao senador Romeu Tuma nesse processo", disse o petista.

Mercadante reafirmou o discurso que vem dando nas últimas semanas, de que as portas estão abertas para quaisquer alianças - sendo que um novo partido deve ser anunciado na coligação na próxima semana. Elogiou inclusive o vereador Gabriel Chalita, do PSB, que também é cotado para entrar na chapa como candidato ao Senado, ao lado de Marta Suplicy.

No entanto, desde quinta-feira, o pré-candidato ao governo anda pelo Estado com Netinho (PCdoB) a seu lado. "Em Brasília, temos a figura do nobre senador. Com Netinho, teremos o mano senador", repetiu Mercadante ontem nos eventos de sua agenda em Itapevi, Jandira, Barueri e Carapicuíba, onde Netinho cresceu e começou sua carreira de pagodeiro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.