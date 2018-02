Mercadante afasta candidatura pelo PT em SP O senador Aloizio Mercadante (PT) disse hoje em visita a lideranças do PT de Campinas que seu nome está à disposição do partido nas eleições municipais de São Paulo, "mas como cabo eleitoral". O nome forte do PT na corrida pela prefeitura paulista é o da ministra do Turismo, Marta Suplicy. Mercadante defendeu novamente hoje a unificação dos tributos federais cobrados sobre serviços e bens, previsto no projeto de reforma tributária anunciado pelo governo federal. "O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) é a prioridade. Toda a Europa, os Estados Unidos, o Japão têm impostos unificados", disse. "Temos 28 códigos tributários e pelo menos 50 alíquotas. Nossa proposta é de ter no máximo cinco alíquotas", afirmou o senador. O objetivo da adoção do IVA é simplificar o regime tributário, mas o impasse está na instituição do imposto único nos Estados. "Norte e Nordeste não querem acabar com o modelo que aí está e isso é irracional. Temos, portanto, de criar um Fundo de Desenvolvimento Regional e linhas de incentivo", disse. Crise dos EUA Mercadante disse ainda que o País tem capacidade de superar instabilidades esperadas com a crise nos mercados de ações. "Os Estados Unidos têm um sistema econômico muito delicado e a crise que atinge sua economia financeira não pode ser subestimada. No entanto, a inflação brasileira a 4,5% e um crescimento econômico de mais de 5% nos permite dizer que há capacidade de superar essa instabilidade."