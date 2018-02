Mercadante aceita negociar com funcionalismo público

A estratégia de Mercadante é angariar o apoio da entidade, que agrega sindicatos com um histórico de greves e imbróglios durante a administração tucana em São Paulo. "O senador reconheceu a legitimidade do SINP e as nossas reivindicações", afirmou o presidente da entidade, Carlos Ramiro, também presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp). "O Mercadante foi o primeiro a aceitar dialogar conosco. Vamos agora procurar os outros candidatos", acrescentou.

Essa não é a primeira vez que Mercadante dá mostras de que pretende adotar postura mais flexível com os servidores públicos. Em março deste ano, durante o estopim das greves de alguns setores do funcionalismo, Mercadante posicionou-se a favor das paralisações e pediu um diálogo "urgente" com os servidores. "Insatisfação do funcionalismo em São Paulo. Professores em greve, sem diálogo", afirmou Mercante, criticando a tese tucana de que as greves possuíam caráter político.

A SINP congrega 42 sindicatos e federações, entre eles a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Fepesp) e o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado de São Paulo (SindSaúde). O fórum foi criado em 2007 durante a gestão do ex-governador José Serra (PSDB). Até hoje, no entanto, não foram indicados membros do governo estadual para integrar o órgão. Esvaziado, o fórum passou de uma estrutura de diálogo a um instrumento de reivindicação do funcionalismo público em São Paulo.