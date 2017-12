Mensaleiros recebem notificação para apresentar defesa O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou que parte dos denunciados no inquérito do mensalão já foi notificada para que apresentem defesa. Os notificados moram em Brasília. Entre eles está o ex-ministro Luiz Gushiken. "As notificações já tiveram início, sendo que alguns denunciados já receberam a notificação", informou. "A seguir, serão expedidas as cartas de ordem aos diversos Estados da federação, com a respectiva documentação, para que sejam notificados os denunciados com domicílio fora do Distrito Federal", disse. O STF informou que algumas notificações em Brasília foram frustradas. Segundo o tribunal, alguns parlamentares marcaram e não foram encontrados para ser notificados. Catorze notificações foram endereçadas a Minas Gerais. Na próxima semana, outras deverão seguir para São Paulo. No inquérito, 40 pessoas foram denunciadas pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza. Após notificadas, essas pessoas terão um prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Joaquim Barbosa informou a seus colegas de tribunal, durante reunião administrativa, que devido ao grande número de denunciados tomou providências na área de informática. Composto de 14 mil páginas por enquanto, o inquérito foi digitalizado com o objetivo de tornar mais ágil a notificação dos denunciados. Em breve, será possível consultá-lo de forma on line, com exceção dos documentos sobre quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico.