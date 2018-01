Mensaleiros não são símbolos da corrupção, diz Hage Após discursar na cerimônia de comemoração do Dia Mundial de Combate à Corrupção e fazer um balanço dos 10 anos do trabalho da Controladoria Geral da União, o ministro Jorge Hage, disse, nesta segunda-feira, 09, que os presos do Mensalão não representam os símbolos da corrupção no País. Sem citar nomes, o ministro Jorge Hage acrescentou que não considera que os símbolos da corrupção estejam presos. Ao ser questionado se o julgamento do Mensalão com a respectiva prisão dos seus condenados na Papuda poderia ser considerado um símbolo neste combate à corrupção, o ministro-chefe da CGU respondeu: "é importante sim porque mostra que as instituições quando querem, funcionam. Mas eu diria que está muito longe de termos condenado símbolos da corrupção do Brasil". E emendou: "na minha opinião os símbolos da corrupção, os emblemáticos, continuam soltos".