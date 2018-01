Mensaleiro participa de evento no Palácio do Planalto Um dos acusados pelo Ministério Público de integrar a "quadrilha" do mensalão, o ex-deputado petista Paulo Rocha, participou da solenidade do Dia do Meio Ambiente no Palácio do Planalto sentado na primeira fila de convidados. Ele ouviu os discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Marina Silva numa das duas fileiras da frente, reservadas a ministros de Estado. Nem Lula nem Marina, no entanto, citaram o nome dele nos pronunciamentos. Em entrevista após a solenidade em que Lula assinou atos de criação de parques e reservas extrativistas no Pará, na Amazônia e na Bahia, Marina Silva disse que os convites das solenidades no palácio são feitos pelo próprio Planalto. Ela disse que pediria informações a assessores para saber se o ministério participou da elaboração da lista. A uma pergunta se estava constrangida com a presença do mensaleiro na solenidade, Marina respondeu: "Justiça não é vingança, é fazer cumprir a lei." Paulo Rocha, que renunciou para escapar o processo de cassação, depois de ser acusado de receber mensalão, disse que estava no Palácio como dirigente do PT. "Esse movimento (criação de parques) é uma luta da nossa terra", afirmou o ex-deputado, que é do Pará. "Eu tenho de estar aqui", completou. Segundo ele, "o nivelamento (dos citados no caso) do mensalão foi uma injustiça". "Depois de 11 meses nada ficou provado." Rocha salientou que o episódio foi um "erro coletivo" reconhecido pelos petistas. E garantiu não sentir nenhum constrangimento em participar de solenidades no palácio num momento em que responde a acusações do MP. "É constrangedor para a imprensa, para mim não é."