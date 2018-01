Mensaleiro decide não disputar vaga na Câmara O deputado federal licenciado José Janene (PP-PR) não será candidato à reeleição. Acusado de ter movimentado R$ 4,1 milhões do esquema de caixa 2 montado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, ele pediu para ficar fora. "A decisão foi dele próprio", afirmou o presidente do PP no Paraná, deputado federal Dilceu Sperafico. "Ele está com um processo e solicitou a não inclusão de seu nome." Janene está de licença na Câmara para tratamento de saúde. Mas pode perder o cargo antes do tempo. O Conselho de Ética da Câmara recomendou sua cassação, que deve ser votada pelo plenário. O deputado não compareceu à convenção realizada na tarde em Curitiba. Suspeitas Além de ficar de fora da disputa, o deputado José Janene teve dissabores nos dois últimos dias, quando seus assessores parlamentares Rosa Alice Valente e Meheidein Hussein Jenani depuseram à Polícia Federal em Londrina, no norte do Paraná. Eles são investigados, juntamente com a mulher do deputado, Stael Fernanda, em inquérito que apura crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Os dois jogaram toda responsabilidade por possível irregularidade sobre o deputado. De acordo com a Polícia Federal, teriam passado pelas contas de Rosa e Jenani, somente em 2004, mais de R$ 1,5 milhão, embora os valores não tenham sido declarados à Receita Federal. No depoimento, Rosa teria admitido a movimentação de R$ 200 mil para pagamentos de despesas da família de Janene durante três anos. Segundo seu advogado, Nivaldo Migliozzi, a origem desses recursos está documentada. "Dinheiro do deputado, salário, atividade de comércio que ele exerce, compra e venda de soja, sítio, essas coisas que ele tem", acentuou. Para a PF, na verdade, o dinheiro teria vindo da corretora Bônus-Banval em contrapartida aos depósitos que Marcos Valério teria feito em favor do deputado. Em relação a Jenani, a Polícia Federal informou que ele admitiu ter movimentado em torno de R$ 300 mil, dizendo que o dinheiro pertenceria ao deputado, seu primo. Segundo o advogado, por ser pessoa de confiança, o dinheiro foi repassado por Janene para que o assessor fizesse aquisições de soja e milho. Ao depor, Jenani disse não saber a origem desse dinheiro. A polícia diz ter documentos que mostram que os recursos vieram de uma offshore no Panamá e de uma empresa de equipamentos médicos. A suspeita da polícia é que as operações de compra de grãos possam ser uma forma de encobrir possível lavagem de dinheiro. Candidatura negada Outro acusado de se beneficiar do esquema, o ex-deputado federal José Borba (PMDB-PR), que renunciou ao mandato, teve a inclusão na lista de candidatos negada pela executiva do partido. Agora tenta internamente influenciar a direção para poder concorrer. Ele espera um sinal positivo até o dia 7, quando termina o prazo de registro particular de seu nome. "O julgamento popular é o correto e soberano. Tão somente estou pleiteando isso", afirmou.