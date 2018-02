Mensalão: testemunhas depõem nesta semana As testemunhas de defesa que residem fora da capital de São Paulo no processo que investiga o esquema de suposta venda de votos no Congresso Nacional, conhecido como mensalão, começam a ser ouvidas pela Justiça Federal a partir de amanhã. De acordo com a Justiça Federal, a primeira testemunha a ser ouvida será Cilene da Silva Antoniolli, chamada pela defesa do ex-ministro da Casa Civil e deputado cassado José Dirceu.