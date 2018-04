Mensalão: STF manda ouvir mais de 500 testemunhas O relator do caso do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, determinou ontem o início da oitiva das mais de 500 testemunhas de defesa listadas pelos 39 réus do processo. Elas serão ouvidas em 14 Estados e no Distrito Federal, por juízes federais que já atuaram no caso. O prazo para que essas pessoas sejam inquiridas é de 1 a 80 dias, a partir do recebimento do pedido de Barbosa, de acordo com o número de testemunhas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.