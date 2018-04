Mensalão só tirou 'um pedaço do dedo', diz Lula

Os ex-presidentes do PT José Dirceu e José Genoino, réus no processo do mensalão, integram o novo diretório petista e foram quase tão aplaudidos quanto Lula quando tiveram os nomes anunciados. O presidente afirmou que compreende o ódio destilado contra o PT por parte dos adversários. "A gente tinha medo de ser abocanhado, mas o máximo que conseguiram foi tirar um pedaço do dedo", afirmou, sob aplausos da plateia, mostrando sua mão esquerda sem o dedo mínimo.

A solenidade não contou com a presença de nenhum representante do PMDB, considerado o principal aliado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata do PT ao Palácio do Planalto. "Amanhã (hoje) eu tenho de convencer vocês de que a Dilma é candidata nossa", disse ele, numa referência ao discurso que tanto ele como a chefe da Casa Civil farão hoje. O presidente afirmou que, quando deixar o Planalto, em janeiro de 2011, quer voltar a participar das reuniões do PT. "Mas fiquem tranquilos porque eu não vou querer disputar nenhum cargo", brincou. "Quero participar da integração política do nosso continente." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.