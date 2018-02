Mensalão: Silvio Pereira chega ao fórum para depor O ex-secretário geral do PT Silvio Pereira, que chamou a atenção no escândalo do mensalão por ter aceito um jipe Land Rover de presente, chegou no início da tarde de hoje ao Forum Criminal da Justiça Federal em São Paulo, onde irá depor no processo que investiga 40 envolvidos no caso. Ele foi o único dos réus que depuseram até agora a aceitar uma conversa com os jornalistas. "Minha expectativa é muito positiva. Espero que hoje esteja encerrado este processo", afirmou. Ontem, em depoimento prestado no mesmo local, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares se negou a responder perguntas de advogados de outros réus e do Ministério Público (MP) por orientação de sua assessoria jurídica. Questionado se aceitaria responder inclusive questões do MP, Silvinho disse: "Por que não?". Ele também prometeu atender os jornalistas na saída do depoimento, porém, com uma condição: "Se eu sair inteirinho eu falo".