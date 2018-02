Mensalão: Silvinho faz acordo para suspender processo O ex-secretário geral do PT Silvio Pereira firmou hoje um acordo que deverá resultar na suspensão do processo que corre contra ele na Justiça Federal, em decorrência do escândalo do mensalão. A informação foi confirmada na tarde de hoje pela assessoria de imprensa da Justiça Federal, que ainda não forneceu detalhes sobre o acordo. Silvinho chegou pouco depois das 14 horas ao Fórum Criminal da Justiça Federal em São Paulo, onde seria colhido seu depoimento, um procedimento que provavelmente deixará de ser realizado. Nesta tarde, estão previstos ainda os depoimentos do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e do sócio da Corretora Bonus Banval Enivaldo Quadrado.