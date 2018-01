Mensalão: Samarane se entrega à PF em Brasília O ex-vice-presidente do Banco Rural Vinicius Samarane se entregou nesta quinta-feira, 05, à Polícia Federal, em Brasília. Condenado no processo do mensalão, Samarane teve nesta quinta a ordem de prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também mandou prender os ex-deputados Pedro Corrêa e Bispo Rodrigues, além do deputado Valdemar Costa Neto.