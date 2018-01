Mensalão: PF confirma mandado de prisão a 4 condenados A assessoria de imprensa da Polícia Federal confirmou que já recebeu os mandados de prisão, determinados pelo Supremo Tribunal Federal, do ex-presidente do PL (atual PR) e deputado federal, Valdemar Costa Neto, dos ex-deputados federais Bispo Rodrigues e Pedro Corrêa, e do ex-vice-presidente do Banco Rural Vinícius Samarane.