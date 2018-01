Mensalão no DF: OAB pedirá cassação de deputados A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF) ingressará na próxima segunda-feira, na Câmara Legislativa de Brasília, com pedido de cassação, por quebra de decoro parlamentar, dos deputados citados na Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF). Segundo nota da entidade, a OAB-DF pedirá ainda que, mesmo que os parlamentares não sejam cassados, eles sejam impedidos de votar nos processos de impeachment do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido), que estão em tramitação. A decisão do Conselho Pleno da OAB-DF foi unânime.