Mensalão: Kátia e Simone tomam banho de sol na Papuda As duas mulheres presas pelo processo do mensalão, a ex-presidente do Banco Rural Kátia Rabelo e a ex-diretora da SMP&B Simone Vasconcelos, tiveram nesta terça-feira, 19, direito às duas horas diárias de banho de sol. Elas estão no 19º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Complexo Penitenciário da Papuda.