Mensalão fica sem limite de testemunhas Cada um dos 40 réus no processo do mensalão, que corre no STF, poderá arrolar o número de testemunhas que quiser. O relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, rejeitou pedido da Procuradoria-Geral da República para limitar o número a 16 por acusado. ?Não há base legal a sustentar a tese defendida pela acusação?, sustentou Barbosa.