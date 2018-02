Mensalão: ex-tesoureiro do PTB depõe no Paraná O ex-tesoureiro do PTB, Emerson Eloy Palmieri, um dos 40 réus do processo do mensalão, depôs hoje em audiência com duração de duas horas realizada na 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Palmieri responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por causa de seu suposto envolvimento em irregularidades financeiras no processo de doações do PT ao PTB nas eleições de 2004. O ex-dirigente não quis fazer comentários, mas seu advogado, Irapuã Messias, afirmou que o depoimento transcorreu normalmente e pôde esclarecer alguns detalhes. "Mostramos que ele (Palmieri) não teve responsabilidades sobre o que é acusado e que é inocente neste processo", disse. Segundo Messias, o PT havia prometido R$ 20 milhões ao PTB para a campanha eleitoral, mas os R$ 4 milhões que chegaram não estavam de acordo com a lei. "Isso foi questionado pela contabilidade do PTB, que não aceitou o dinheiro e a questão foi resolvida pelo então presidente do partido Roberto Jefferson e o presidente do PT, José Genoino", disse. Também participaram da audiência os representantes de alguns envolvidos no caso, que também não quiseram comentar o depoimento de Palmieri.