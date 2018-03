Mensalão do DEM: achaque continua, denuncia testemunha

O jornalista Edmilson Edson dos Santos, conhecido como "Sombra" afirmou hoje que políticos e empresários continuam "achacando" pessoas ligadas à investigação do esquema do Mensalão do DEM, em Brasília. A declaração foi dada aos jornalistas, ao deixar a Polícia Federal, onde prestou depoimento. Ele disse que contou à PF o que vem ocorrendo na cidade. "Apenas levei a eles alguns fatos que estão acontecendo aqui fora", disse. Indagado sobre o risco de novas prisões, durante a investigação, Edmilson citou o possível achaque. "Se continuarem procurando dificultar o trabalho da Justiça e da Polícia, fazendo rolo, e achacando empresários, acho que sim". Perguntado se a chantagem teria sido feita por políticos ou empresários, respondeu: "ambos, na cara de pau".

Amigo de Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção no DF, Sombra foi um dos pivôs do episódio da tentativa de suborno de testemunhas, que levou o ex- governador José Roberto Arruda à prisão, em 11 de fevereiro. O jornalista teria recebido uma proposta de pessoas ligadas à Arruda para desacreditar as acusações de Barbosa.