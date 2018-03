Mensalão: de éticos a expulsos

Em 2003 o PT expulsou, por orientação da Comissão de Ética, a senadora Heloisa Helena e os deputados João Batista “Babá”, Luciana Genro e João Fontes. Os quatro se recusaram a votar a reforma da Previdência do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

O processo contra Heloisa Helena teve como relator na Comissão de Ética o então tesoureiro do partido, Delúbio Soares, e o procedimento que recomendou a expulsão dos três deputados foi relatado por Silvio Pereira, o Silvinho, à época secretário-geral do PT.

Ironicamente, dois anos depois Delúbio e Silvinho seriam protagonistas de um dos maiores escândalos de corrupção da história do PT, o mensalão. Silvinho pediu desfiliação quando se soube que ele recebeu um Land Rover de presente de uma empreiteira que tinha negócios com o governo.

Delúbio foi expulso com base também em recomendação da Comissão de Ética, acabou preso e foi readmitido no PT. É visto com frequência em reuniões da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB).

“O mais irônico é que nossa expulsão foi decidida no hotel Blue Tree, em Brasília, justamente onde o Delúbio tinha um apartamento e se reunia com políticos”, contou Babá, hoje filiado ao PSOL.

Mais casos. No fim da década de 1990, o PT expulsou Paulo de Tarso Venceslau, fundador do partido. Ele havia denunciado um esquema de corrupção envolvendo o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula. A Comissão de Ética deu razão a Venceslau, recomendou punição a Teixeira, mas, em uma manobra, o grupo de Lula apresentou um relatório alternativo que pedia a expulsão do autor da denúncia por supostamente atentar contra a honra dos companheiros.