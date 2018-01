Mensalão: Corrêa e Henry são transferidos para PE e MT

Brasília - Condenados por envolvimento com o mensalão, os ex-deputados federais Pedro Corrêa e Pedro Henry foram transferidos do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, para estabelecimentos prisionais mais próximos de suas famílias. Pedro Corrêa foi para Pernambuco e Pedro Henry, para Mato Grosso.

A transferência foi autorizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, que também é o relator do processo do mensalão.Barbosa ainda precisa definir a situação dos ex-deputados Roberto Jefferson e José Genoino, que alegam ter problemas de saúde, o que impossibilitaria a ida deles para uma prisão.

Genoino quer cumprir a pena em prisão domiciliar em sua casa, em São Paulo. Jefferson, por sua vez, quer ficar na sua casa, no interior do Estado do Rio de Janeiro.