Mensalão: 5 condenados serão intimados a pagar multas A Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal determinou nesta segunda-feira, 06, que cinco condenados no processo do mensalão sejam intimados a pagar as multas devidas em decorrência da condenação no julgamento. Somadas, as multas chegam a R$ 9,9 milhões. O ex-deputado José Genoino (PT-SP) terá de pagar R$ 468 mil. O publicitário Marcos Valério de Souza, R$ 3,06 milhões. Seus então sócios Ramon Hollerbach e Cristiano Paz foram condenados no pagamento de, respectivamente, R$ 2,79 milhões e R$ 2,53 milhões. Já o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (PR-SP) foi multado em R$ 1,08 milhão. De acordo com a Justiça, o depósito nas contas da União deverá ser feito em até dez dias após os advogados dos condenados serem notificados da decisão. O descumprimento da medida implica em cadastro na Dívida Ativa da União.