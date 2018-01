Menor prestígio e verba faz diplomatas buscarem opções a carreira no Itamaraty

A queda de prestígio da diplomacia no governo Dilma Rousseff e a perspectiva de poucas mudanças na política externa pelo próximo mandato está levando jovens funcionários do Itamaraty a buscarem alternativas para suas carreiras. Diante da mudanças no sistema de promoção e de restrições orçamentárias, os novatos estão preferindo pedir licenças temporárias, remoções ao exterior ou mesmo transferência para outros órgãos federais, a ficarem na sede da chancelaria.

Desde que assumiu o Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff nunca fez questão de esconder a pouca deferência à política externa, bem diferente da postura do antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, com mais apreço e vocação para "vender" o Brasil. Essa mudança se fez sentir nos números: enquanto nos dez primeiros meses de 2014 o Ministério das Relações Exteriores se comprometeu a gastar R$ 1,9 bilhão, o empenho no mesmo período de 2010 foi de R$ 2,3 bilhões - o valor foi atualizado a preços de outubro de 2014. A redução de gastos levou o Itamaraty a dever mensalidades para órgãos da ONU e a cortar o número de missões diplomáticas: de mais de 180 em 2013, o volume caiu para 50 em 2014.

Completa o cenário a indefinição sobre o futuro do ministério. A permanência de Luiz Alberto Figueiredo é improvável, e as opções seriam um retorno de Celso Amorim, titular da pasta com Lula, ou a escolha do hoje embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Mauro Vieira, que seria substituído pelo atual chanceler.

Mas a insatisfação vai além do dinheiro. Sem um plano de carreira e, segundo o sindicato dos funcionários, "desprezados pelo Palácio do Planalto", a Casa de Rio Branco vive um mal-estar generalizado. Historicamente, o Itamaraty prefere a discrição e o isolamento mesmo em tempos de maior transparência da gestão pública. Por isso, sinais de que as coisas não vão bem são percebidos em casos emblemáticos como o de Edson Zuza, secretário que há poucos meses decidiu dar baixa na Divisão de Pessoal do Itamaraty para montar uma clínica particular de dermatologia.