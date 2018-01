Menino se afoga em parque aquático no Ceará Renan Julio Osterne Rodrigues, de 7 anos, morreu na quarta-feira quando brincava na "Correnteza Encantada", a piscina de ondas que é uma das atrações do parque aquático Beach Park, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. A tia do menino, Edilma Rodrigues da Silva, disse que Renan brincava em companhia do irmão A. J. R., de 10 anos, quando se afogou. Um salva-vidas ainda tentou socorrê-lo. Hoje, no enterro de Renan, familiares levantaram a suspeita de negligência no salvamento. O gerente do Beach Park, Osterne Feitosa, alegou que o menino foi prontamente atendido por um dos instrutores do parque e encaminhado ao ambulatório. Segundo ele, este foi o primeiro caso de afogamento no parque em 17 anos de atividade. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Aquiraz.