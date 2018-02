'Meninada faz algazarra', diz Lula sobre Minc e ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em visita à Cidade da Guatemala, disse nesta terça-feira, 2, que, enquanto estiver fora do Brasil, evitará fazer qualquer comentário sobre o confronto entre o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e outros ministros. As principais divergências são entre Minc e os ministros Reinhold Stephanes (Agricultura) e Alfredo Nascimento (Transportes) em torno de questões de preservação ambiental.

A uma pergunta se tomará alguma providência para superar o confronto entre ministros, Lula respondeu: "Eu tenho muitos filhos, e toda vez que o pai sai de casa, a meninada faz algazarra." Em seguida, o presidente disse que precisa, primeiro, voltar ao Brasil e saber exatamente o que está acontecendo, para poder falar alguma coisa. "Deixa eu chegar lá, na sexta-feira. Não vou falar nada agora sobre isso."