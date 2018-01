Menina paquistanesa atacada pelo Taliban passa por cirurgia no crânio

Uma equipe de médicos realizou uma cirurgia com duração de cinco horas no sábado em Malala Yousufzai, de 15 anos, que levou um tiro na cabeça em outubro do ano passado e foi levada à Grã-Bretanha para receber tratamento.

Os procedimentos incluíram reconstrução do crânio, visando unir as partes do órgão com uma placa de titânio, e um implante coclear para recuperar a audição do lado esquerdo, que foi afetada no ataque.

"Ambas cirurgias foram um sucesso e Malala está se recuperando no hospital", informou o Queen Elizabeth Hospital, em Birmingham, em nota neste domingo.

O estado de saúde de Malala foi descrito como estável e, segundo a nota, a equipe médica está satisfeita com o progresso que ela vem tendo.

(Por Kate Kelland)