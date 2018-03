Mendonça Neto lidera corrida no Recife com 30%, aponta Ibope

Com quatro candidatos competitivos e um grau de indefinição relativamente baixo, Recife terá uma das eleições mais disputadas em 2008, assegura a diretora do Ibope, Márcia Cavallari. Os números revelados pela pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo mostraram que o ex-governador Mendonça Neto (DEM) aparece na liderança, com 30% das preferências. Ele é seguido por Carlos Cadoca (PSC), com 22% e João da Costa (PT), com 20%, em empate técnico. Mais atrás, com 7%, apareceu o deputado Raul Henry (PMDB). Veja também: Ibope dá 34% a Marta e 31% a Alckmin na corrida em S. Paulo Candidato apoiado por PSDB e PT aparece em 3º em BH Ibope aponta Crivella na frente, com 23%, para prefeito do Rio Pesquisa Ibope - São Paulo Pesquisa Ibope - Recife Pesquisa Ibope - Belo Horizonte Pesquisa Ibope - Rio de Janeiro Três deles têm padrinhos influentes no Recife. Mendonça Neto é herdeiro da máquina do antigo PFL, hoje DEM; Costa é o candidato do prefeito João Paulo, de quem foi secretário; e Henry é apoiado pelo senador Jarbas Vasconcelos, que foi prefeito do Recife e governador de Pernambuco por duas vezes. Se Costa leva aparente vantagem no quesito apadrinhamento, Mendonça se destacou por ter a menor rejeição, de apenas 17%. Seus rivais, no entanto, não ficaram longe: Cadoca não receberia o voto de 19% dos eleitores recifenses, Costa é rejeitado por 20% e Henry é rechaçado por 27% dos eleitores. Registro da pesquisa A pesquisa Ibope foi a campo entre 14 e 16 de julho e entrevistou 805 eleitores pernambucanos, com intervalo de confiança estimado em 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada na 9ª Zona Eleitoral de Recife sob o nº 023/2008.