Mendes também é contra diploma de jornalista; já são 7 votos O ministro Gilmar Mendes também votou contra a obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já votaram a favor da derrubada da exigência do diploma de jornalismo para os profissionais que atuam como jornalistas. Esses votos já garantem a derrubada da obrigatoriedade do diploma. Para que o julgamento seja concluído, é necessário o voto de mais dois ministros presentes. Hoje, apenas nove ministros participam da sessão.