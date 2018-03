Mendes se diz envergonhado por punição a juízes em MT Na primeira visita a Mato Grosso após a aposentadoria imposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a três desembargadores e sete juízes do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, afirmou hoje, ao comentar a punição, que se sentiu envergonhado e numa situação difícil. "São pessoas que conheço e com as quais mantenho relacionamento amigável." Os magistrados foram acusados de desvio de recursos em favor de uma cooperativa de crédito ligada à maçonaria.