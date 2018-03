Mendes Ribeiro reassume Agricultura no dia 21

Na reunião de hoje, Mendes Ribeiro foi informado sobre os assuntos que foram destaque durante a semana. Vaz apresentou os dados da segunda estimativa da safra de grãos e conversou sobre a votação do Código Florestal no Senado e manutenção por mais 30 dias das Forças Armadas na fronteira com o Paraguai.

O ministro e o secretário-executivo conversaram também a respeito da reunião do Conselho Agropecuário do Sul (CAS) que acontece em Brasília, de 22 a 23 de novembro. Mendes Ribeiro Filho será anfitrião do encontro com representantes dos governos da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia para discutir temas de interesse no setor para os países, como a questão da aftosa no Paraguai.

Mendes Ribeiro foi internado no dia 1º de novembro com o objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas da cirurgia a que fora submetido em 15 de outubro para remover a recorrência de um tumor no cérebro (oligodendroglioma). De acordo com Boletim Médico divulgado no dia da alta, em breve Mendes Ribeiro iniciará tratamento complementar com quimioterápico oral, por período a ser determinado. Os médicos afirmam que o tipo de tumor retirado tem bom prognóstico com aplicação desse tratamento.