Mendes Ribeiro permanece internado no Sírio-Libanês A assessoria de imprensa do hospital Sírio-Libanês divulgou às 14h45 boletim médico sobre o quadro clínico do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, internado na terça-feira para consulta de rotina com objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas da cirurgia feita em 15 de outubro, para a retirada de um tumor no cérebro. Ele havia recebido alta do hospital paulista no dia 22 de outubro.