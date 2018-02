Mendes Ribeiro diz que é 'extremamente grato' a Dilma O ex-ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS), em discurso na transmissão de cargo para o deputado federal Antonio Andrade, disse que é "extremamente grato" à presidente Dilma Rousseff, pelo apoio que recebeu. Mendes destacou que está deixando o cargo com a publicação da portaria que autoriza a realização de concurso do Ministério da Agricultura, "que muita gente apostava que não sairia". Ele afirmou que hoje a Defesa Agropecuária se prepara para ser mais competente e ter atuação mais integrada com os Estados.