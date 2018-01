Mendes Ribeiro diz não temer substituição na Agricultura Possível alvo de uma reforma ministerial, o titular do Ministério da Agricultura, Mendes Ribeiro (PMDB), disse não estar preocupado com essas especulações sobre sua substituição em favor de um indicado do PR. "Eu estou cumprindo com a minha missão. É isso que estou preocupado em fazer. O resto é do jogo. Tenho 30 anos de política e sempre foi assim, não vai ser diferente agora", disse o ministro, após participar de reunião com empresários e diretores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).