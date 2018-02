Mendes Ribeiro deixa o Ministério da Agricultura O deputado federal Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS) não é mais o ministro da Agricultura. Ele deixou o cargo na tarde desta sexta-feira, após reunião com a presidente Dilma Rousseff. Ao sair do Palácio do Planalto, Mendes Ribeiro foi para um hotel e não voltou para seu gabinete. Segundo assessores, o ministro não irá assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), como chegou a ser cogitado.