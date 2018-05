Mendes reitera que decisão sobre Battisti não gera crise Questionado sobre o julgamento do italiano Cesare Battisti, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, reiterou hoje que a discordância de opinião é normal, mas não existe crise entre o governo e a suprema corte com relação à possível confirmação da extradição do escritor e ex-ativista político. Mendes não quis adiantar seu voto, mas lembrou que já votou, nas questões preliminares, contra o refúgio que o governo brasileiro concedeu ao ativista político.